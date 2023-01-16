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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для AMD и NVIDIA дно спроса на ряде важных направлений будет пройдено в первом полугодии
Так считают представители Wells Fargo.
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Разнообразить повестку дня в понедельник берутся аналитики Wells Fargo, которые в выходные опубликовали свои соображения по поводу наличия у ценных бумаг AMD и NVIDIA достойных перспектив на фондовом рынке в свете ожидаемого во втором полугодии восстановлении спроса на продукцию этих компаний. Во-первых, как считают эксперты, в серверном сегменте AMD сможет в этом году увеличить свою долю рынка центральных процессоров на пять процентных пунктов.

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Источник изображения: AMD

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Если говорить о рынке ПК, то выручка AMD на этом направлении в первом полугодии сократится на 43% в годовом сравнении, но по итогам всего года уменьшится всего на 16%. NVIDIA, по мнению первоисточника, сможет ещё в первом полугодии победить затоваривание складов и начать насыщать рынок новыми игровыми видеокартами семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace. Компания также сохраняет потенциал увеличения выручки за счёт продажи программного обеспечения, не говоря уже об автомобильном сегменте, который демонстрирует стабильно растущий спрос на компоненты этой марки.

#amd #nvidia #аналитика #видеокарты #процессоры
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