Разнообразить повестку дня в понедельник берутся аналитики Wells Fargo, которые в выходные опубликовали свои соображения по поводу наличия у ценных бумаг AMD и NVIDIA достойных перспектив на фондовом рынке в свете ожидаемого во втором полугодии восстановлении спроса на продукцию этих компаний. Во-первых, как считают эксперты, в серверном сегменте AMD сможет в этом году увеличить свою долю рынка центральных процессоров на пять процентных пунктов.
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Если говорить о рынке ПК, то выручка AMD на этом направлении в первом полугодии сократится на 43% в годовом сравнении, но по итогам всего года уменьшится всего на 16%. NVIDIA, по мнению первоисточника, сможет ещё в первом полугодии победить затоваривание складов и начать насыщать рынок новыми игровыми видеокартами семейства GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace. Компания также сохраняет потенциал увеличения выручки за счёт продажи программного обеспечения, не говоря уже об автомобильном сегменте, который демонстрирует стабильно растущий спрос на компоненты этой марки.