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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Электрическая зубная щётка Xiaomi Nandme NX 7000 подешевела и доступна с подарками на Aliexpress
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В последние годы одним из самых популярных гаджетов для подарков себе и близким стали электрические зубные щётки. В продаже можно встретить как бюджетные устройства по бросовым ценам, так и продвинутые брендовые аксессуары, стоимость которых превышает все разумные пределы. На каждый товар есть свой купец, но многие люди, которые только раздумывают о переходе на электрическую щётку, видят в ней не только достоинства, но и недостатки. Пожалуй, самый большой минус состоит в небольшой автономности. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию историю одного из владельцев Xiaomi Nandme NX 7000, который не только доволен покупкой, но и рекомендует её друзьям и знакомым. Дальше будет писать от его имени без использования прямой речи.



Так случилось, что не только гурман, но и работа моя связана с едой. Мне много приходится путешествовать по миру, открывая для себя новые блюда и рецепты. При этом меня волнует гигиена полости рта, поэтому приходится по 3 раза в день чистить зубы, совершая регулярные визиты к стоматологу. Случилось так, что мне предстояла важная поездка во Францию, но я был слишком занят подготовкой, поэтому забыл зарядить свою электрическую зубную щётку. Щётка разрядилась в самый неподходящий момент, а после чистки обычным мануальным прибором у меня появилось воспаление дёсен. В результате вместо того, чтобы наслаждаться едой, я только фотографировал.



К счастью, мне посоветовали Nandme NX 7000. Эта зубная щётка нуждается в зарядке всего раз в год, после чего может проработать 365 дней в стандартном режиме – 2-минутный цикл 2 раза в сутки. С момента покупки прошло 4 месяца, а я полностью удовлетворён новым гаджетом, ведь он позволяет мне не думать о необходимости поиска розетки в другой стране или городе, а также обладает внушительным набором функций. Так, есть 15 различных режимов очистки. Это: стандартный, отбеливание, массаж, полировка и чувствительный, к каждому из которых можно подобрать по 3 степени интенсивности.



Максимальная частота вибрации достигает 41 000 оборотов в минуту, что легко справляется с удалением остатков пищи, а также гарантирует белоснежную здоровую улыбку. В комплекте идёт сразу 12 насадок, а производитель рекомендует осуществлять замену каждые 3 месяца. Благодаря этому можно не думать о необходимости покупки аксессуаров в течение 3 лет. Nandme также осуществляет послепродажное обслуживание и гарантирует замену щётки в случае, если она придёт в негодность. Достаточно записать ролик, а после отослать его в службу технической поддержки. Сегодня я могу сказать, что для меня Nandme NX 7000 – это лучшая звуковая зубная щётка.



В настоящее время на Aliexpress вы можете купить зубную щётку с самой внушительной автономностью на рынке всего за 36.49 доллара. Ну а если воспользоваться скидочным купоном «LDEVENT003», то можно сэкономить ещё 4 доллара, в результате цена составит всего 32.49 доллара, что намного ниже начальной рекомендованной стоимости. В подарок каждому покупателю гарантируется бесплатный набор зубных нитей, который обычно стоит 10 долларов.
#xiaomi #nandme #электрическая зубная щетка
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