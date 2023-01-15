Красивое обещание обеспечить все выпущенные с 2016 года электромобили Tesla программным обеспечением, позволяющим реализовать полный автопилот, без обновления аппаратной части не было выполнено, поскольку на практике последние версии программного обеспечения заточены под компоненты третьего поколения, которые стали устанавливаться позже. При этом, как подчёркивает Electrek, при покупке клиентом соответствующих программных опций компания меняет бортовые компьютеры на более современные бесплатно.
реклама
Так или иначе, грядёт оборудование четвёртого поколения, и благодаря утечке из китайских источников становится известно, что войдёт в состав соответствующих изменений. По крайней мере, кластер камер под лобовым стеклом в районе центрального зеркала получит две более качественные камеры вместо трёх имеющихся сейчас, заодно будет модернизирован и термальный модуль, который отвечает за подогрев и охлаждение той части лобового стекла, которая примыкает к кластеру камер. Такой же модуль подогрева и охлаждения будет добавлен и к камерам на боковых стойках машины. Его наличие позволит защитить камеры от образования наледи в зимних условиях. Впрочем, от загрязнения такие меры всё равно не спасут, разве что соответствующую поверхность придётся снабдить гидрофобным покрытием.
Об увеличении количества камер речь не идёт, поэтому замеченные ранее на прототипе новой Tesla Model 3 камеры в уголках передних фар к комплексу оборудования четвёртого поколения пока не добавлены, либо на этот счёт просто нет достаточно подробной информации.