И будет их лучше подогревать и охлаждать.

Красивое обещание обеспечить все выпущенные с 2016 года электромобили Tesla программным обеспечением, позволяющим реализовать полный автопилот, без обновления аппаратной части не было выполнено, поскольку на практике последние версии программного обеспечения заточены под компоненты третьего поколения, которые стали устанавливаться позже. При этом, как подчёркивает Electrek, при покупке клиентом соответствующих программных опций компания меняет бортовые компьютеры на более современные бесплатно.

реклама

Источник изображения: Twitter, Chris Zheng

Так или иначе, грядёт оборудование четвёртого поколения, и благодаря утечке из китайских источников становится известно, что войдёт в состав соответствующих изменений. По крайней мере, кластер камер под лобовым стеклом в районе центрального зеркала получит две более качественные камеры вместо трёх имеющихся сейчас, заодно будет модернизирован и термальный модуль, который отвечает за подогрев и охлаждение той части лобового стекла, которая примыкает к кластеру камер. Такой же модуль подогрева и охлаждения будет добавлен и к камерам на боковых стойках машины. Его наличие позволит защитить камеры от образования наледи в зимних условиях. Впрочем, от загрязнения такие меры всё равно не спасут, разве что соответствующую поверхность придётся снабдить гидрофобным покрытием.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Об увеличении количества камер речь не идёт, поэтому замеченные ранее на прототипе новой Tesla Model 3 камеры в уголках передних фар к комплексу оборудования четвёртого поколения пока не добавлены, либо на этот счёт просто нет достаточно подробной информации.