Как отмечает Bloomberg со ссылкой на статистику таможенных органов КНР, объёмы импорта интегральных микросхем в эту страну по итогам прошлого года снизились впервые с 2004 года, сократившись на 15% до 538,4 млн изделий. До этого импорт активно рос в предыдущие годы: на 6,6% в 2019-м, на 22% в 2020-м и на 17% в 2021-м.
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Можно было бы свалить всё на санкции США, но их активная фаза пришлась на период с октября по декабрь прошлого года. Скорее всего, снижению импорта чипов в Китай одновременно способствовало как влияние локдаунов, и так и снижение спроса на полупроводниковые компоненты после завершения острой фазы пандемии.