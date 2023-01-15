Период пандемии для этого процесса можно считать «тучными годами».

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на статистику таможенных органов КНР, объёмы импорта интегральных микросхем в эту страну по итогам прошлого года снизились впервые с 2004 года, сократившись на 15% до 538,4 млн изделий. До этого импорт активно рос в предыдущие годы: на 6,6% в 2019-м, на 22% в 2020-м и на 17% в 2021-м.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Можно было бы свалить всё на санкции США, но их активная фаза пришлась на период с октября по декабрь прошлого года. Скорее всего, снижению импорта чипов в Китай одновременно способствовало как влияние локдаунов, и так и снижение спроса на полупроводниковые компоненты после завершения острой фазы пандемии.