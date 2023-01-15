Если, конечно, ситуация оценивается обитателями электромобиля.

На этой неделе уже звучали высказывания представителей американского ведомства NTSB, отвечающего за безопасность дорожного движения, по поводу роста средней массы транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах США. Для других участников движения тяжёлые машины представляют больше опасности хотя бы в силу действия законов физики при столкновении двух предметов. При этом, как отмечает CNET, для находящихся внутри электромобилей людей эти транспортные средства безопаснее при столкновении, чем машины с ДВС.

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Источник изображения: YouTube, CNET

Во-первых, электромобили чаще всего разработаны в последние годы, а потому наделяются приличным арсеналом средств активной безопасности, которые снижают саму вероятность попадания в ДТП. Во-вторых, тяжёлая машина (за счёт наличия тяговой батареи) получает меньшее ускорение после столкновения с более лёгкой при равных начальных скоростях, а это снижает риск получения травм обитателями салона. В-третьих, у электромобилей тяговая батарея обычно располагается под полом, что опускает центр тяжести и повышает устойчивость к опрокидыванию при тех же боковых столкновениях. По данным IIHS, американского страхового института, в период с 2011 по 2019 годы находившиеся в электромобилях люди на 40% реже получали травмы в ДТП, чем находившиеся в машинах с ДВС.

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Риск воспламенения тяговой батареи тоже преувеличен средствами массовой информации, как поясняет источник. Сам IIHS за время проведения краш-тестов с электромобилями ни разу не столкнулся не только с воспламенением батареи после удара, но даже с её аномальным нагревом. Ежегодно при этом на дорогах США сгорает до 170 000 машин с ДВС в результате аварий. Даже статистика ДТП в период с 2009 по 2014 годы говорит о том, что электромобили и машины с ДВС воспламеняются примерно с одинаковой частотой. Другое дело, что электромобили могут загораться и в процессе зарядки, но ведь и машины с ДВС способны воспламеняться в статичном состоянии из-за неисправности проводки.