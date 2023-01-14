Даже если себестоимость не снижается, а производительность плохо растёт.

На квартальной отчётной конференции TSMC один из аналитиков задал вопрос о сохранении актуальности так называемого закона Мура для клиентов компании, ибо в современных условиях переход на новую ступень литографии уже не даёт прежнего снижения себестоимости, а также все меньше влияет на повышение производительности.

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Источник изображения: TSMC

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) заверил эксперта, что закон Мура важен с точки зрения возможности снижения энергопотребления, а потому миграция на более прогрессивные техпроцессы не остановится. Недостаток прироста производительности TSMC готова компенсировать за счёт внедрения новых компоновочных решений типа объединения чипов в несколько ярусов и прочих ухищрений. Например, в прошлом году услуги по упаковке чипов силами TSMC обеспечили компании до 7% всей выручки. Это направление бизнеса продолжит развиваться стабильными, хотя и не очень высокими темпами.