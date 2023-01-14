На квартальной отчётной конференции TSMC один из аналитиков задал вопрос о сохранении актуальности так называемого закона Мура для клиентов компании, ибо в современных условиях переход на новую ступень литографии уже не даёт прежнего снижения себестоимости, а также все меньше влияет на повышение производительности.
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Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) заверил эксперта, что закон Мура важен с точки зрения возможности снижения энергопотребления, а потому миграция на более прогрессивные техпроцессы не остановится. Недостаток прироста производительности TSMC готова компенсировать за счёт внедрения новых компоновочных решений типа объединения чипов в несколько ярусов и прочих ухищрений. Например, в прошлом году услуги по упаковке чипов силами TSMC обеспечили компании до 7% всей выручки. Это направление бизнеса продолжит развиваться стабильными, хотя и не очень высокими темпами.