Квартальная отчётная конференция TSMC стала местом не самых очевидных, но интересных откровений руководства компании. Рассказывая о перспективах экспансии 3-нм техпроцесса, представители TSMC пояснили, что уже во втором квартале к числу клиентов, использующих этот техпроцесс, примкнёт кто-то из так называемых «гиперскейлеров» — гигантов сегмента облачных вычислений, которым вполне по карману заказать выпуск специализированных чипов для собственных нужд. Именно такой ускоритель систем искусственного интеллекта и начнёт выпускаться по 3-нм технологии компанией TSMC во втором полугодии.
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Кто закажет выпуск такого чипа, не уточняется. По логике вещей, Microsoft, Google и Amazon в равной мере могут позволить себе подобный проект, хотя в контексте использования услуг Samsung по производству 3-нм процессоров недавно упоминалась и китайская компания Baidu. Кстати, со второго полугодия TSMC начнёт оказывать услуги по выпуску продукции с использованием более совершенной технологии N3E. При этом среди облачных гигантов есть несколько желающих выпускать силами TSMC процессоры собственной разработки с использованием передовой литографии, как пояснил генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei).