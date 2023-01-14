На следующей неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) отправится в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) по вопросам безопасности и внешней торговли, и вопрос ограничений поставок литографического оборудования в Китай наверняка будет присутствовать в повестке дня, как отмечает агентство Reuters. В Нидерландах расположена штаб-квартира крупнейшего поставщика литографических сканеров ASML, без которых невозможно изготавливать полупроводниковые компоненты. Ещё в 2019 году власти страны по настоянию американских коллег запретили ASML отправлять в Китай сканеры для работы с передовой EUV-литографией, которые помогли бы китайским производителям освоить выпуск 7-нм и более прогрессивной продукции.
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По словам премьер-министра Нидерландов, эта страна является игроком мирового рынка и может проводить переговоры без ощущения того, что находится под давлением. По крайней мере, у главы правительства Нидерландов нет подобных ощущений. Когда речь идёт о жизненно важных технологиях, по словам Рютте, важно говорить об этом прочим участникам процесса, и правительство этим и занимается, причём с позиции суверенитета и уверенности в собственных силах.
При этом Рютте считает важным ограничивать использование современных полупроводниковых компонентов в военной технике, но при этом не становиться зависимым от прочих стран с точки зрения технологий. В целом, как он добавил, основной темой переговоров в США на следующей неделе должна стать ситуация на Украине.