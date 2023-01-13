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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC ожидает, что спрос на 7-нм техпроцесс начнёт расти во втором полугодии
А пока дела обстоят даже хуже, чем предполагалось.
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На квартальной отчётной конференции представители TSMC вынуждены были признаться, что спрос на 7-нм и 6-нм продукцию опустился сильнее, чем они ожидали три месяца назад, а потому степень загрузки профильного оборудования тоже оказалась хуже ожиданий. В текущем полугодии она тоже будет ниже уровня, достигавшегося на протяжении трёх предыдущих лет.

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Источник изображения: TSMC

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Такое положение дел будет сохраняться до конца текущего полугодия, как считают в TSMC. Лишь во втором полугодии спрос на услуги по выпуску 7-нм и 6-нм продукции слегка подрастёт, поскольку излишки профильной продукции будут реализованы клиентами. По мнению руководства компании, с 5-нм и 3-нм техпроцессами такая ситуация повториться не должна, поскольку нарушения спроса и предложения, вызванные пандемией и её последствиями, по-своему уникальны и были трудно предсказуемы. Сейчас клиенты TSMC должны иметь более чёткое представление о своих будущих потребностях.

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