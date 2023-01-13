Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты считают, что TSMC будет вынуждена пойти на снижение цен
Ибо спрос на её услуги снижается.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Выдав вчера сразу серию плохих для инвесторов новостей, тайваньская компания TSMC всё же смогла похвастать ростом курса своих акций на 6,38% после публикации квартального отчёта. Как отмечают представители Susquehanna Financial Group, на фоне снижения спроса на свои услуги TSMC может столкнуться с необходимостью снижать на них цены.

реклама

Источник изображения: TSMC

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Об этом уже не раз говорили и тайваньские СМИ, но ранее они с той же настойчивостью утверждали, что с января расценки на услуги TSMC по контрактному изготовлению чипов вырастут на 6%. Альтернативой этому может стать не только нежелательное для TSMC снижение цен, но и предложение клиентам дополнительных услуг типа хранения их продукции на собственных складах.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc #акции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Переговоры США с Японией и Нидерландами не приведут к немедленному ограничению поставок литографического оборудования в Китай
Глава Apple Тим Кук согласился ограничить размер своих доходов в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему самолёт 5-го поколения Су-75 Checkmate оказался неинтересен потенциальным покупателям
164
Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
16
Тонкая настройка процессора Ryzen 5 5600X и сравнение с Ryzen 5 1600
35
Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику
28
Оверклокинг в 2023 году – жив он или нет, и есть ли смысл
114
Ryse: Son of Rome - Древний Рим на движке CryEngine
12
Глобальная система радиоэлектронной разведки ECHELON, что она представляет и насколько опасна
22
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
2
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
35
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
6

Сейчас обсуждают

Johan_888
11:59
Чем пахнет шмонька?
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Vorvort
11:59
Это официально подтвержденные Nvidia проблемы 4090, которые исправлялись драйверами. Для NFS Unbound Nvidia выпускала программу чтобы обновить биос видеокарты. У Ge Force Now на днях был сбой.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
ALSTER
11:59
Истинный мотив "сво" даже не скрывается. Тупо грабеж. Отжим территорий, особенно богатых ресурсами. А то развели демагогию про нацистов, защиту русских и прочую такую лабудень. Какакть хотел путин на ...
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
MAXIMST
11:57
Максимально не обдуманная покупка, скорее всего ты взял за 140тыс 4090 хлам вроде Палита так как та же МСИна суприм уже за 160к+ а значит лечится нужно. Для твоего железа 3080ти стрикс за 70-80к или а...
Почему GeForce RTX 4070 Ti можно назвать самой выгодной видеокартой в магазинах РФ
Дункан Стэндиш
11:57
Реальных скриншотов там ровно с одной древней игры Far Cry 5, остальное фантазии автора. Ну и скриншоты скриншотами, а таблица воспринимается проще и понятней.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
aleksios
11:57
Вон та за 30340 ₽ гуглится в Казахстане за 23 тыс.
Оперативная память DDR5-7200, DDR5-7600 и DDR5-7800 появилась в одном из магазинов РФ
Диваный Воин
11:57
А ну жопу закрой быстрох
В Соледаре и Артемовске залежей соли хватит всей России на 1000 лет
Vorvort
11:56
Купи очки и еще раз посмотри тесты в статье. Почти все тесты видеокарт Nvidia взяты у 3DNews - апологета Nvidia в России. О преимуществе 3070 в играх не может быть и речи.
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Akim
11:56
Ппц тайны, интриги, расследования (с) о происхождении персонажа... инопланетяне ё-моё.. В самой книжке-первоисточнике все написано: «Его сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невоз...
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
Дункан Стэндиш
11:55
Давай... в чёрный список...
Как конфликт между Россией и Украиной заставил переосмыслить роль кибер-операций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем