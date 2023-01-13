Выдав вчера сразу серию плохих для инвесторов новостей, тайваньская компания TSMC всё же смогла похвастать ростом курса своих акций на 6,38% после публикации квартального отчёта. Как отмечают представители Susquehanna Financial Group, на фоне снижения спроса на свои услуги TSMC может столкнуться с необходимостью снижать на них цены.
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Об этом уже не раз говорили и тайваньские СМИ, но ранее они с той же настойчивостью утверждали, что с января расценки на услуги TSMC по контрактному изготовлению чипов вырастут на 6%. Альтернативой этому может стать не только нежелательное для TSMC снижение цен, но и предложение клиентам дополнительных услуг типа хранения их продукции на собственных складах.