Ещё в прошлом квартале стало известно, что американские чиновники ведут переговоры со своими коллегами в Нидерландах и Японии с целью консолидации усилий по ограничению поставок литографического оборудования определённого ассортимента китайским компаниям, так или иначе причастным к производству полупроводниковых компонентов. В Нидерландах функционирует холдинг ASML, который является крупнейшим поставщиком литографических сканеров в мире, компания Tokyo Electron из Японии тоже занимает важные позиции на данном рынке.
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Как поясняет Reuters, новые этапы переговоров представителей США со своими геополитическими партнёрами в Нидерландах и Японии ещё не будут гарантировать моментального и необратимого введения этими странами пропорциональных экспортных ограничений в отношении Китая.
По всей видимости, если следовать этой логике, коммерческие интересы соответствующих компаний перевешивают те политические выгоды, которые сулят новые санкции против Китая указанным странам. Премьер-министр Японии встретится с американским президентом в конце этой недели, а встреча лидеров США и Нидерландов намечена на следующий вторник. Эти мероприятия только заложат основу для дальнейших обсуждений данной сложной темы, но никак не гарантируют скорого введения санкций против Китая со стороны Японии и Нидерландов.