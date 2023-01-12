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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC перестала скрывать, что собирается построить предприятие в Европе
Правда, передовая литография ему вряд ли понадобится.
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В прошлом месяце руководство заявило, что намеревается построить второе предприятие в штате Аризона, а на этой неделе генеральный директор компании, по словам Nikkei Asian Review, перестал скрывать информацию о заинтересованности в строительстве предприятия на территории Европы. Правда, если слухи приписывали TSMC готовность построить такое предприятие в восточной части Германии, то генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) использовал формулировки, оставляющие максимум простора для возможного манёвра.

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Источник изображения: TSMC

Во-первых, он пояснил, что TSMC вместе с клиентами и партнёрами только оценивает саму возможность строительства предприятия в Германии. Во-вторых, целесообразность его строительства будет сильно зависеть от спора и наличия субсидий со стороны правительства. В-третьих, если такое предприятие в Европе и появится, то сосредоточится на выпуске компонентов для автомобильной промышленности с использованием специализированных техпроцессов. Под последними обычно подразумевается достаточно зрелая литография — в той же Японии компания Denso готова довольствоваться 12-нм технологией в самом оптимистичном варианте сотрудничества с TSMC.

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Кроме того, Си-Си Вэй подтвердил, что компания готова задуматься и о строительстве второго предприятия в Японии, но и в данном случае всё будет зависеть от наличия локального спроса и субсидий на строительство от местных властей. С первым предприятием, которое уже строится на западе Японии и будет введено в эксплуатацию в следующем году, власти страны помогли участникам проекта весьма существенно, выразив готовность оплатить из государственного бюджета почти половину расходов. Впрочем, акционерами предприятия выступают Sony и Denso, поэтому это обстоятельство могло в данном контексте иметь решающую роль.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония #европа
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