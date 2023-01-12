О спаде на рынке смартфонов в прошлом году не говорил только ленивый, поэтому отчётность TSMC лишь подтвердила соответствующую тенденцию. Мало того, что выручка TSMC от реализации чипов для смартфонов в четвёртом квартале сократилась на 4% в последовательном сравнении, так и по итогам всего квартала её доля не превысила 38% от совокупной, тогда как год назад показатель достигал 44%.
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С другой стороны, сегмент чипов для высокопроизводительных вычислений (HPC) отыграл позиции. В четвёртом квартале 2021 года он формировал не более 37% выручки TSMC, а через год увеличил долю до 42%. Только за четвёртый квартал прошлого года профильная выручка компании последовательно выросла на 10%.
В целом за 2022 год смартфоны формировали 39% выручки TSMC, но сегмент HPC всё равно вырвался вперёд с 41% выручки. В денежном выражении по итогам всего года последний прибавил 59%, тогда как сегмент смартфонов ограничился увеличением выручки на 28%. Лучше выступили и Интернет вещей с 47% прироста, и автомобильный сектор со скачком выручки на 74%. Кстати, бытовая электроника увеличила выручку всего на 1%, а в четвёртом квартале она и вовсе сократилась на 23%.