В целом за 2022 год она превысила четверть.

Опубликованный квартальный отчёт TSMC позволил понять, что доля 5-нм продукции в квартальной выручке компании последовательно выросла с 28 до 32%, тогда как год назад этот показатель не превышал 23%. Ситуация с 7-нм техпроцессом демонстрирует обратную динамику. В четвёртом квартале 2021 года доля 7-нм технологии достигала 27%, но за года она успела сократиться до 22%. В совокупности, продвинутые технологии приносили TSMC около 54% выручки в четвёртом квартале.

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Источник изображения: TSMC

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В целом за 2022 год поставки 7-нм технологии принесли TSMC примерно 27% выручки, тогда как 5-нм технология смогла приблизиться к этому уровню, отставая лишь на один процентный пункт. В предыдущем году доля 5-нм продукции в структуре выручки не превышала 19%, тогда как 7-нм чипы формировали 31% выручки компании. Что характерно, в 2022 году выросла с 10 до 11% доля 28-нм продукции в структуре выручки TSMC — не исключено, что за счёт автомобильного сегмента, который сильно прибавил за год.