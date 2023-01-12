Отчасти пострадает и AMD.

В прошлом году TSMC жаловалась преимущественно на снижение спроса на продукцию клиентов, выпускаемую по 6-нм и 7-нм техпроцессам для дальнейшего применения в сегменте смартфонов и ПК. Из-за этого тайваньской компании даже пришлось сократить капитальные затраты на 10% и отложить модернизацию и расширение профильных производственных мощностей. Теперь издание DigiTimes сообщает, что и спрос на услуги TSMC по выпуску 4-нм и 5-нм продукции оказался не таким высоким, как ожидалось.

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Источник изображения: DigiTimes

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По этой причине уровень загрузки оборудования по выпуску 4-нм и 5-нм чипов на предприятиях TSMC в этом квартале снизится с 90 до 70%, ухудшив финансовые показатели компании. Сообщается, что такая тенденция связана со снижением объёмов заказов со стороны компаний Apple и AMD. Если в первом случае ещё можно связать это явление со снижением спроса на смартфоны, то во втором оно наверняка обусловлено снижением спроса на потребительские компоненты, поскольку серверные должны пользоваться хорошей популярностью у корпоративных покупателей.