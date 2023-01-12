Ничто не вечно под луной, а потому проработавший около сорока лет на различных позициях в AMD финансовый директор Девиндер Кумар (Devinder Kumar) в этом году должен отправиться на заслуженный отдых, уступая место своей преемнице, коей станет теперь уже бывший финансовый директор Marvell Semiconductor Джин Ху (Jean Hu, на фото ниже). Она занимала соответствующий пост с 2016 года, а до этого проработала более 20 лет на различных должностях в компаниях полупроводниковой отрасли. Базовое образование Джин Ху имеет отношение к химическим технологиям, но вторую ступень образования она получила по финансовому профилю уже в США, а не Китае.
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В новую должность Джин Ху вступает 23 января, но Девиндер Кумар будет передавать ей дела до апреля текущего года. По всей видимости, с квартальным отчётом AMD, который намечен на 31 января, будет выступать уже новый финансовый директор компании. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) высоко оценила тот вклад в нынешний успех компании, который был создан на фундаменте последних лет при непосредственном участии Девиндера Кумара.