США продолжают искать стратегических партнёров не только в дальнем зарубежье, но и у своих границ. Как отмечает DigiTimes, в ходе встречи руководителей стран Серверной Америки обсуждался вопрос расширения сотрудничества между США и Мексикой в сфере производства полупроводниковых компонентов и поставок сырья для выпуска литиевых аккумуляторов.
реклама
Мексика входит в десяток крупнейших стран по запасам лития, поэтому могла бы наладить выгодное снабжение автомобильного рынка США сырьём для производства электромобилей. Богатыми запасами минералов обладает и граничащая с США Канада. Попутно в Мексике планируется создавать предприятия для тестирования и упаковки полупроводниковых компонентов, а также исследовательские центры для их разработки.