Не только в сфере полупроводников, но и сырья для литиевых аккумуляторов.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

США продолжают искать стратегических партнёров не только в дальнем зарубежье, но и у своих границ. Как отмечает DigiTimes, в ходе встречи руководителей стран Серверной Америки обсуждался вопрос расширения сотрудничества между США и Мексикой в сфере производства полупроводниковых компонентов и поставок сырья для выпуска литиевых аккумуляторов.

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Источник изображения: Bloomberg

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Мексика входит в десяток крупнейших стран по запасам лития, поэтому могла бы наладить выгодное снабжение автомобильного рынка США сырьём для производства электромобилей. Богатыми запасами минералов обладает и граничащая с США Канада. Попутно в Мексике планируется создавать предприятия для тестирования и упаковки полупроводниковых компонентов, а также исследовательские центры для их разработки.