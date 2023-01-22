Столетиями женщины по всему миру мечтали о том, чтобы избавиться от выполнения уборки по дому. Увы, но помощь не приходила, пока не появились высокотехнологичные устройства, способные взять на себя всю грязную работу, сохранив женские руки в полной чистоте. Робот-пылесос Roidmi EVA обладает богатым функционалом и легко справляется не только с пылью, но и любым другим мусором, а также оснащён моющей шваброй и способен сделать вашу квартиру чистой и ухоженной. При этом вам вообще ничего не нужно делать, ведь устройство способно выполнять свою работу в автоматическом режиме.
Прежде всего отметим, что Roidmi EVA относится к классу универсальных устройств с функцией самоочистки. Так, спустя 6, 10 или 12 минут робот прекратит уборку комнаты, отправляясь на базовую станцию, после чего снова вернётся к работе. Доступны режимы сухой и влажной уборки, а во время нахождения на станции швабра будет не только очищена, но и продезинфицирована. Весь процесс занимает всего 20 секунд, а встроенный резервуар вмещает мусор за 60 дней полноценной уборки. При этом одноразовый мешок для сбора пыли имеет объём 3 литра и полностью герметичен, что исключает попадание самых мелких частичек в воздух. Такой подход исключает появление неприятного запаха и вторичного загрязнения.
Мощность всасывания достигает 3200 Па, а встроенные щётки не только вращаются со скорость. 180 оборотов в минуту, но и обладают антибактериальной защитой. Благодаря этому Roidmi EVA обеспечивает высокое давление, имитирующее ручную очистку пола. За счёт аккумулятора ёмкостью 5200 мАч робот-пылесос способен работать 250 минут без необходимости подзарядки. Даже если у вас большой дом, автономности устройства будет достаточно для наведения идеальной чистоты. Полная зарядка занимает 4 часа и 40 минут, но поскольку мы имеем дело с умным устройством, то стоит помнить, что по достижении 80% заряда пылесос вернётся к работе. Ну а как только заряд упадёт до 15%, универсальный помощник по дому самостоятельно отправиться к розетке.
Доступно голосовое управление с помощью приложения Roidmi, а также популярных сервисов MI home, Alexa и Google. Как мы уже писали выше, большую часть задач робот-пылесос способен решать без вашего вмешательства. Рекомендуется настроить устройство перед началом работы, что позволить составить карту помещения, а после просто оставить робот в покое, позволив ему делать то, что он умеет лучше всего. Кстати, уровень шума достаточно низкий, а значит даже если вы заходите посмотреть телевизор, то сможете отчётливо слышать фильм, а не навязчивое гудение мотора. Напомним, бренд Roidmi входит в экосистему Xiaomi, а значит перед вами качественный товар, зарекомендовавший себя с лучшей стороны, стоимость которого находится ниже разрекламированных брендов из Европы. Если у вас остались вопросы, то вы можете перейти по ссылке, где есть подробное руководство, а также больше информации о комплектации и других деталях. Ну или заходите на Aliexpress, где есть и другие товары бренда Roidmi.