Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Доверьте уборку вашего дома роботу-пылесосу Roidmi EVA – чистые руки и полная автономность
А ещё в нём есть функция швабры с удалением бактерий
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Столетиями женщины по всему миру мечтали о том, чтобы избавиться от выполнения уборки по дому. Увы, но помощь не приходила, пока не появились высокотехнологичные устройства, способные взять на себя всю грязную работу, сохранив женские руки в полной чистоте. Робот-пылесос Roidmi EVA обладает богатым функционалом и легко справляется не только с пылью, но и любым другим мусором, а также оснащён моющей шваброй и способен сделать вашу квартиру чистой и ухоженной. При этом вам вообще ничего не нужно делать, ведь устройство способно выполнять свою работу в автоматическом режиме.



Прежде всего отметим, что Roidmi EVA относится к классу универсальных устройств с функцией самоочистки. Так, спустя 6, 10 или 12 минут робот прекратит уборку комнаты, отправляясь на базовую станцию, после чего снова вернётся к работе. Доступны режимы сухой и влажной уборки, а во время нахождения на станции швабра будет не только очищена, но и продезинфицирована. Весь процесс занимает всего 20 секунд, а встроенный резервуар вмещает мусор за 60 дней полноценной уборки. При этом одноразовый мешок для сбора пыли имеет объём 3 литра и полностью герметичен, что исключает попадание самых мелких частичек в воздух. Такой подход исключает появление неприятного запаха и вторичного загрязнения.



Мощность всасывания достигает 3200 Па, а встроенные щётки не только вращаются со скорость. 180 оборотов в минуту, но и обладают антибактериальной защитой. Благодаря этому Roidmi EVA обеспечивает высокое давление, имитирующее ручную очистку пола. За счёт аккумулятора ёмкостью 5200 мАч робот-пылесос способен работать 250 минут без необходимости подзарядки. Даже если у вас большой дом, автономности устройства будет достаточно для наведения идеальной чистоты. Полная зарядка занимает 4 часа и 40 минут, но поскольку мы имеем дело с умным устройством, то стоит помнить, что по достижении 80% заряда пылесос вернётся к работе. Ну а как только заряд упадёт до 15%, универсальный помощник по дому самостоятельно отправиться к розетке.



Доступно голосовое управление с помощью приложения Roidmi, а также популярных сервисов MI home, Alexa и Google. Как мы уже писали выше, большую часть задач робот-пылесос способен решать без вашего вмешательства. Рекомендуется настроить устройство перед началом работы, что позволить составить карту помещения, а после просто оставить робот в покое, позволив ему делать то, что он умеет лучше всего. Кстати, уровень шума достаточно низкий, а значит даже если вы заходите посмотреть телевизор, то сможете отчётливо слышать фильм, а не навязчивое гудение мотора. Напомним, бренд Roidmi входит в экосистему Xiaomi, а значит перед вами качественный товар, зарекомендовавший себя с лучшей стороны, стоимость которого находится ниже разрекламированных брендов из Европы. Если у вас остались вопросы, то вы можете перейти по ссылке, где есть подробное руководство, а также больше информации о комплектации и других деталях. Ну или заходите на Aliexpress, где есть и другие товары бренда Roidmi.
#робот-пылесос #roidmi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как умные роботы-пылесосы Roidmi 3-в-1 решают проблему уборки и помогают освободить руки владельца
Высокотехнологичный робот-пылесос Xiaomi Roidmi Eve Plus доступен по скидке на распродаже Ozon
Робот-пылесос Roidmi EVA сделает вашу квартире чище
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
98
Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
63
В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2
19
Почему новый стратегический ракетоносец АПЛ Columbia так тревожит Пентагон
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)
2
Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
52
Мини-ПК от Beelink: SEi12 и SER6 для фанатов Intel и AMD
29
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
67
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
50
Западные танки сами по себе не изменят ход противостояния на Украине
28

Сейчас обсуждают

Лёха
12:00
Ну хотя бы одно предложение или пару, что бы подогреть интерес.
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Romulox
11:57
Ты опять выходишь на связь?
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Mekanika
11:57
Дата? Где дата? Когда уже ждать соски в инсте то? xD
Facebook* и Instagram* разрешат изображения обнаженной женской груди
Уцы
11:56
Да тогда вся интрига потеряется. Ждем братишка, релиз моей статьи, там не будет никакой туалетной бумаги, чисто по компьютерной тематике!
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Макс Лесков
11:54
Му́мия — сохранённое бальзамированием тело. Вот идиоты, их якобы толерантность уже стала конкретной и опасной крайностью
Слово "мумия" теперь под запретом в музеях Великобритании
Chimbal
11:54
"тебя рядом не оказалось" - правильно, ведь зарвавшийся клоун с копрофильскими наклонностями это смотрящий в зеркало, то есть ты. "не я выложил обзор сортирки" - но ты поднял тему говна и копрофилии,...
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Лёха
11:53
Кусочек из статьи выложи сейчас. Хочу оценить насколько сильно ты обгадил геймеров.
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
geepnozeex
11:51
автор дегенерат
Steam Deck протестировали в новых играх — чувствуется нехватка производительности процессора
Chimbal
11:50
"Так это нормально, ты привык уже когда тебя унижают" - и ты не угадал, бычно я просто оставляю в одиночестве быдло которое лезет со своим говном ко мне под статьи, нет смысла всерьез разговаривать с...
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Уцы
11:50
Нет. там будет очень много вопросов, потому что я там обосрал всех геймеров и обозвал их конченными даунами. Это я раньше старался делать качественно, А если такую парашу про туалетные бумаги пропус...
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем