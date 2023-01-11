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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В серверном сегменте AMD увеличит свою долю до 31% по итогам следующего года
Даже если Intel начнёт снижать цены на свои процессоры.
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Эксперты Bank of America не только предсказали сокращение объёмов реализации персональных компьютеров до 255 млн штук в год в краткосрочной перспективе, но и оценили эффект выхода процессоров Intel Sapphire Rapids на успехи AMD в серверном сегменте. По их мнению, в текущем году AMD увеличит свою долю на серверном рынке с 23 до 28%, а по итогам следующего займёт 31%. Компания Intel может попытаться противостоять этой тенденции при помощи агрессивной ценовой политики, но нынешнее её финансовое положение к этому не располагает.

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Источник изображения: AMD

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В сегменте ПК, по мнению источника, AMD и Intel могут столкнуться с другой угрозой в виде Arm-совместимых процессоров, которые займут от 10 до 15% сегмента. Доминировать среди них, разумеется, будут разработанные Apple процессоры семейства M, которые планомерно вытесняют продукцию Intel из ноутбуков и настольных компьютеров марки. Не даром же Лиза Су (Lisa Su) во время недавнего анонса новых мобильных процессоров Ryzen проводила сравнение с функциональными возможностями процессоров Apple. Стало быть, угрозу конкуренции с их стороны трезво оценивают и в AMD, и в Intel.

#amd #intel #аналитика #apple #процессоры #arm #epyc
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