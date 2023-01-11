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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С конца следующего года Apple начнёт оснащать свои мобильные устройства дисплеями собственной разработки
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Агентство Bloomberg по собственным каналам выяснило, что наработки поглощённой в 2014 году компании LuxVue позволят Apple с конца следующего года начать оснащение умных часов Watch Ultra дисплеями типа microLED собственной разработки. Соответствующие планы компания из Купертино вынашивает ещё с 2018 года, но технические трудности помешали ей внедрить подобные дисплеи крупных диагоналей в составе своей продукции к 2020 году, как планировалось изначально.

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Источник изображения: Apple

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Дисплеи типа microLED способны обеспечить более высокую яркость и насыщенные цвета, чем используемые сейчас OLED, особенно при взгляде под углом к их поверхности, что особенно часто происходит при эксплуатации носимых на запястье часов. Apple хоть и занимается самостоятельной разработкой дисплеев такого типа, массовый выпуск наверняка поручит кому-то из подрядчиков, и это вряд ли будут Samsung и LG, которые снабжают её дисплеями для носимых устройств сейчас. Ещё несколько лет уйдёт на то, чтобы дисплеи типа microLED прописались в составе смартфонов iPhone.

#apple #умные часы #oled #apple watch #дисплеи #microled
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