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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В декабре выручка TSMC последовательно сократилась на 13,5%
Но в годовом сравнении выросла на 23,9%.
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Подробный квартальный отчёт TSMC опубликует позже, а пока компания подвела итоги последнего месяца прошлого года. Выручка за декабрь в долларовом эквиваленте ограничилась $6,3 млрд, последовательно сократившись на 13,5%, но увеличившись на 23,9% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Всего за двенадцать месяцев прошлого года TSMC выручила $74,2 млрд, и это на 42,6% больше, чем за тот же период 2021 года.

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Источник изображения: TSMC

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Если сложить показатели выручки TSMC за три месяца прошлого квартала, то получится в сумме около $20,6 млрд. Это позволяет предположить, что в прошлом квартале компания увеличила свою выручку в годовом сравнении на 43%, но аналитики рассчитывали на сумму около $20,9 млрд, поэтому курс акций компании после публикации полного квартального отчёта может снизиться.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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