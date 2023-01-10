Программа бета-тестирования комплекса FSD уже доступна миллиону водителей Tesla в Серверной Америке. Как поясняет Reuters, в последний день прошлого года Илон Маск (Elon Musk) даже сделал интригующий комментарий, пообещав в январском обновлении бортового ПО позволить опытным водителям отключать функцию контроля за расположением рук на руле.
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До сих пор автоматика следила за тем, чтобы водители на длительное время не убирали руки с руля, после серии предупредительных сигналов останавливая машину. Изобретательные любители автопилота оснащали рулевое колесо разного вида грузиками, которые создавали ощущение сопротивления вращению, характерное для располагающихся на руле рук водителя.
Недавно Tesla через обновление ПО реализовала меры по борьбе с подобными злоупотреблениями, но одновременно Илон Маск заявил, что с января проехавшим более 16 000 км в режиме FSD водителям будет позволено отключить функцию контроля за размещение рук на руле. Это заявление уже привлекло внимание американских регуляторов в области безопасности дорожного движения, и они ведут консультации с Tesla по поводу допустимости внедрения подобных изменений.