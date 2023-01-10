В январе этого года такое изменение будет внедрено, если верить главе компании.

Программа бета-тестирования комплекса FSD уже доступна миллиону водителей Tesla в Серверной Америке. Как поясняет Reuters, в последний день прошлого года Илон Маск (Elon Musk) даже сделал интригующий комментарий, пообещав в январском обновлении бортового ПО позволить опытным водителям отключать функцию контроля за расположением рук на руле.

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Источник изображения: Tesla

До сих пор автоматика следила за тем, чтобы водители на длительное время не убирали руки с руля, после серии предупредительных сигналов останавливая машину. Изобретательные любители автопилота оснащали рулевое колесо разного вида грузиками, которые создавали ощущение сопротивления вращению, характерное для располагающихся на руле рук водителя.

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Недавно Tesla через обновление ПО реализовала меры по борьбе с подобными злоупотреблениями, но одновременно Илон Маск заявил, что с января проехавшим более 16 000 км в режиме FSD водителям будет позволено отключить функцию контроля за размещение рук на руле. Это заявление уже привлекло внимание американских регуляторов в области безопасности дорожного движения, и они ведут консультации с Tesla по поводу допустимости внедрения подобных изменений.