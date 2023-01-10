У выступавшей с презентацией с трибуны CES 2023 главы AMD Лизы Су (Lisa Su) время для интервью ресурсу Barron’s нашлось только сейчас, и она первым делом постаралась оправдать появление у мобильных процессоров Ryzen функций работы с искусственным интеллектом. По словам генерального директора компании, такие возможности обеспечат прирост производительности в повседневных задачах и видеоконференцсвязи, помимо прочего. У процессоров Intel, по словам главы конкурирующей компании, ничего подобного в арсенале не имеется — по крайней мере, в текущем поколении.
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Снижение спроса на ПК, с которым сейчас столкнулся рынок, глава AMD называет закономерным последствием того бума, который он переживал во время пандемии. Если в тот период ёмкость рынка выросла до 350 млн компьютеров в год, то после пандемии она может опуститься до тех же 260 млн штук, что и до него. Следующим фактором, который подтолкнёт спрос на ПК, станет очередной цикл обновления системного программного обеспечения. Бурного роста в AMD не ожидают. В серверном сегменте компания видит определённые перспективы возникновения спроса на новые системы в связи с необходимостью модернизации парка оборудования и перехода на более энергетически эффективные компоненты.