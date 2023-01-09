По информации Financial Times, новое правительство Великобритании во главе с Риши Сунаком (Rishi Sunak) смогло вернуться к обсуждению двойного размещения акций британского холдинга Arm, который сейчас принадлежит японской корпорации SoftBank. Её глава Масаёси Сон (Masayoshi Son) в прошлом месяце принял участие в переговорах по видеоконференцсвязи, обсудив с новым составом кабинета министров Соединённого Королевства возможность двойного размещения акций — как в Нью-Йорке, так и в Лондоне.
реклама
Британские чиновники оценили прошедшие переговоры положительно, хотя говорить о точных сроках выхода Arm на IPO пока сложно. SoftBank дала понять, что не торопится с этим и готова ждать более благоприятных условий, а относительный успех Mobileye в октябре прошлого года вселяет в собственников Arm определённый инвестиционный оптимизм. Проблемой является только возрастающая сложность двойного размещения акций Arm по сравнению с вариантом IPO лишь в Нью-Йорке, но здесь британские чиновники наверняка готовы предложить какие-то стимулы и компромиссы.