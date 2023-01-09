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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Великобритания возобновила переговоры с Arm о размещении акций в Лондоне
Власти готовы настаивать на двойном размещении.
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По информации Financial Times, новое правительство Великобритании во главе с Риши Сунаком (Rishi Sunak) смогло вернуться к обсуждению двойного размещения акций британского холдинга Arm, который сейчас принадлежит японской корпорации SoftBank. Её глава Масаёси Сон (Masayoshi Son) в прошлом месяце принял участие в переговорах по видеоконференцсвязи, обсудив с новым составом кабинета министров Соединённого Королевства возможность двойного размещения акций — как в Нью-Йорке, так и в Лондоне.

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Источник изображения: Bloomberg

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Британские чиновники оценили прошедшие переговоры положительно, хотя говорить о точных сроках выхода Arm на IPO пока сложно. SoftBank дала понять, что не торопится с этим и готова ждать более благоприятных условий, а относительный успех Mobileye в октябре прошлого года вселяет в собственников Arm определённый инвестиционный оптимизм. Проблемой является только возрастающая сложность двойного размещения акций Arm по сравнению с вариантом IPO лишь в Нью-Йорке, но здесь британские чиновники наверняка готовы предложить какие-то стимулы и компромиссы.

#arm #акции #softbank #биржа #ipo
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