Сокращение доли акций Джека Ма (Jack Ma) в капитале Ant Group, как считается, позволит китайскому холдингу приблизить момент выхода на публичное размещение акций. Первоначально компания рассчитывала выйти на фондовый рынок осенью 2020 года, но тогда китайские регуляторы блокировали эту сделку. Теперь, когда структура собственности Ant Group изменилась, у компании появляется возможность рассчитывать на подготовку к повторному выходу на IPO. Законы КНР отводят на это три года с момента существенных изменений в структуре собственности.
реклама
Как отмечает Reuters, сейчас у Ant Group нет намерений готовиться к публичному размещению акций, со слов представителей компании. Приоритетом является оптимизация бизнеса и улаживание прочих формальностей, последовавших за сокращением доли основателя в капитале китайского гиганта.
Китайский холдинг Ant Group является не только владельцем популярной платёжной системы Ali Pay, но и оказывает услуги микрокредитования, страхования и управления активами. Китайские власти в 2020 году смутило сильное влияние подобных компаний на финансовую систему страны, поэтому они пытались принудить Ant Group к реструктуризации и другим «добровольным ограничениям».