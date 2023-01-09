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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung и не думала прекращать строительство новых предприятий и закупку технологического оборудования
Деньги в запасе есть, хотя прибыль и сократилась.
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Как отмечает Nikkei Asian Review, снижение операционной прибыли Samsung Electronics на 69% до многолетнего минимума не помешало компании сохранить существующий уровень капитальных затрат. По крайней мере, поставщики оборудования заявляют, что корейский гигант продолжает закупать его в прежних количествах. По крайней мере, это касается самого передового литографического оборудования.

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Источник изображения: TSMC

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Если учесть, что по состоянию на конец сентября Samsung располагала запасами денежных средств в сумме $101 млрд, то можно легко понять, как в таких непростых макроэкономических условиях компания позволяет себе не сокращать капитальные затраты. Напротив, за счёт оттока клиентов от поставщиков она рассчитывает добиться скидок и более выгодных сроков. При этом многие конкурирующие производители памяти вынуждены урезать свои бюджеты на текущий год — порой до двух раз от планируемых ранее.

#samsung #финансы #полупроводники #инвестиции
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