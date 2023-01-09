По информации Bloomberg, тайваньские законодатели утвердили нормы, согласно которым местные компании технологического сектора могут рассчитывать на получение налогового вычета в размере до четверти собственных ежегодных расходов на исследования и разработки. Эти меры поддержки станут ответом на подобные инициативы в США и Европе, которые призваны стимулировать появление в этих регионах современных предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов.
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На Тайване новые льготы вступят в силу в текущем году. Местные производители также могут возвращать из государственного бюджета до 5% своих затрат на покупку технологического оборудования. Ограничением является лишь доля льгот в совокупном размере выплат. Компании не могут вернуть себе более 50% налога на доход, уплачиваемого в бюджет Тайваня ежегодно.