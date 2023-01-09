Не успели отгреметь новогодние и рождественские праздники, как на Aliexpress снова грядёт распродажа. На этот раз вы можете получить большие скидки на целый ряд продуктов, ну а мы предлагаем обратить внимание на Oscal Pad10, который с 9 по 13 января будет доступен по цене 129.99 доллара (начальная 259.99 доллара). Поторопитесь, ведь при наличии купонов можно получить ещё больше скидок, а в итоге конечная стоимость составит всего 119.99 доллара.
После оглушительного успеха Pad 8, компания Oscal решила порадовать поклонников недорогой качественной продукции современным планшетом по выгодной стоимости. Новый Pad10 отлично впишется в ваш быт, где будет выступать не только средством для получения информации, но и станет центром для развлечений. Этому способствует большой дисплей размером 10.1 дюйма с разрешением 1920х1200р. Благодаря нестандартному соотношению сторон на экран помещается больше информации, что станет настоящим открытием в играх, при просмотре видео и сёрфинге в мировой паутине. Заявлена поддержка Widevine L1, что гарантирует кинематографическое качество картинки при открытии роликов и фильмов с Disney+, Amazon Prime Video и Hulu. Динамики Smart-K Dual Box отличаются широким диапазоном звучания и прекрасно подходят для тех, кто привык использовать современные гаджеты без наушников.
Планшет удобно держать в руках за счёт корпуса толщиной всего 8.9 мм и веса 536 г. Доступны три цвета на выбор: Mint Green, Moonlight Silver и Diamond Grey. Одной из ключевых особенностей Pad10 можно назвать ёмкую батарею на 6580 мАч. Производитель заявляет, что этого достаточно для 15 часов прослушивания музыки, 20 часов в режиме телефонных звонков и целых 432 часов в режиме ожидания. За счёт зарядки мощностью 10 Вт восполнить заряд можно относительно быстро. Доступен режим ПК с использованием беспроводной клавиатуры и мыши, что позволит решать привычные задачи без задержек с тем же удобством, что на персональном компьютере. При этом это всё ещё портативный гаджет, который намного удобнее ноутбука при транспортировке и занимает меньше места.
Неплохо себя показывает сочетание 13 Мп основной камеры и 8 Мп для селфи. В первом случае используется датчик Sony IMX319, тогда как во втором – современный объектив Samsung 5K4H7. Процессор UNISOC T606 отличается неплохим соотношением между высокой энергоэффективностью и производительностью. Он без особых трудностей справляется с самыми требовательными приложениями, а наличие 14 Гб оперативной памяти (8 Гб + расширение до 6 Гб) позволяет открывать столько игр и программ, сколько вам потребуется. Встроенный накопитель может похвастать объёмом 128 Гб, что достаточно для хранения нескольких сезонов любимого сериала. Если вы отправляетесь в далёкое путешествие, где будут перебои с интернетом, самое время докупить карту памяти объёмом до 1 Тб. Запишите туда новые фильмы и сериалы, что позволит вам занять себя на долгие недели.
Поверх операционной системы Android 12 установлена фирменная оболочка: Doke OS _P V3.0. Она отличается продуманным рабочим пространством и массой удобных фишек для ежедневного использования. Например, функция Smart Floating Windows предназначена для тех, кто хочет погрузиться в работу без ограничений, присутствующих на мобильных платформах. Доступна предварительная интеллектуальная загрузка приложений, что позволяет снизить скорость запуска на 30%. Из коробки заявлена поддержка сразу двух SIM-карт в режиме 4G. Есть разблокировка по лицу, а наличие всех современных навигационных систем не позволит вам заблудиться. Это далеко не все особенности нового Oscal Pad10. Переходите по ссылке на Aliexpress, где можно получить больше информации и купить планшет с 50% скидкой.