Если у вас ещё осталось немного денег после долгих и изнурительных праздников, то самое время присмотреться к новому смартфону Blackview BV9200. Это аппарат премиального уровня с защищённым корпусом и широкими возможностями для съёмки и коммуникации. Только с 9 по 13 декабря телефон будет доступен на Aliexpress с 50% скидкой (с 399.99 доллара до 199.99 доллара). Уже готовы переходить по ссылке? Тогда вперёд, ну а всем остальным мы расскажем о преимуществах нового флагмана Blackview.
Прежде всего в глаза бросается качественный дисплей размером 6.6 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Благодаря этому картинка покажется вам чрезвычайно плавной, что сделает работу с устройством приятной и комфортной для глаз. Не подкачало и разрешение дисплея 2.4К, что гарантирует яркие впечатления от игр и просмотра фильмов с самом высоким качестве. Смартфон удобно держать в руках за счёт дизайнерских находок, а на выбор доступен чёрный, зелёный и оранжевый цвета корпуса. Производитель сертифицировал дисплей по стандарту TÜV Rheinland Low Blue Light, а значит теперь красивая картинка сочетается с полной безопасностью для глаз. Покрытие CORNING GORILLA GLASS 5 позволяет не беспокоиться о падениях, ведь BV9200 выживает даже если вы выроните его из карманов брюк или сумочки с высоты 1.2 метра. Никаких царапин, а два динамика smart-PA BOX работают на программном комплексе Harman AudioEFX. Это мировой бренд, гарантирующий высокое качество звучания без компромиссов. Производитель обещает интеллектуальный режим, в рамках которого звуковая дорожка будет оптимизироваться в зависимости от того, смотрите ли вы фильм, играете в игры или случаете любимые треки. Что бы вы не выбрали, высокое качество с максимальной громкостью способно удивить даже видавших виды меломанов.
В качестве основной камеры используется сенсор Samsung JN1 на 50 Мп. Заявлено улучшение цветопередачи на 30% по сравнению с прошлым поколением. Это позволит получить качественные снимки пейзажей, людей и любых других объектов в самых сложных условиях. 8 Мп камера с углом обзора до 120 градусов соседствует с объективом, способным делать фотографии с расстояния до 1 см. Возможности для творчества огромны, а вы получите в свои руки настоящий инструмент для любителей путешествий и энтузиастов. В качестве фронтальной используется 16 Мп камера, которая вооружена продвинутым ИИ, способным делать качественные селфи вне зависимости от возраста, пола и расы, точно передавая особенности и цвет вашей кожи. За счёт использования технологии Arcsoft удалось значительно улучшить интеллектуальные режимы съёмки. Добавлены популярные режиме с использованием HDR, видео в 2К и даже подводный режим.
Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечивает до 500 часов в режиме ожидания, 19.5 часа прослушивания музыки, 37.5 часа в режиме разговора, 8.5 часа игр или 12.5 часа просмотра браузера. Если вы чувствуете нехватку энергии, то можно воспользоваться быстрой зарядкой на 66 Вт, что позволит зарядить BV9200 от 0 (нуля) до 20% всего за 5 минут. Доступна скоростная беспроводная зарядка на 30 Вт, а также режим обратной зарядки. Это значит, что вы в любой момент можете поделиться с вашими знакомыми и близкими энергией, что крайне полезно вдали от розеток и отсутствия внешних батарей. Не подкачал и процессор. Так, здесь используется прокачанный чип MediaTek Helio G96, обеспечивающий плавную работу интерфейса и максимальную скорость в любых программах и играх. 8 Гб оперативной памяти можно расширить до 14 Гб за счёт технологии RAM Plus, а встроенный накопитель ёмкостью 256 Гб порадует любителей фотографировать самые интересные моменты своей жизни. При необходимости можно докупить карту памяти до 1 Тб, что расширит и без того немалый объём свободного места на смартфоне. Производитель заявляет о наличии испарительной камеры на процессоре, снижающей температуру на 10 градусов даже в самых сложных сценариях.
BV9200 получил самую новую версию прошивки Doke 3.1, отличающуюся повышенной стабильностью и множеством удобных функций. За счёт оптимизации управлять аппаратом станет ещё проще, а умные приложения позволят отвлечься от «залипания» за экраном, проводя больше времени с близкими людьми. Повышена энергоэффективность, а скорость запуска приложений и игр сокращена на 10%. Традиционно, Blackview не забывает о защищённости своего аппарата. Так, за счёт поддержки стандартов MIL-STD-810H, IP68 и IP69K, умный гаджет не боится падений, погружения на глубину до полутора метров на целых 30 минут, а также легко переносит холод и жару. Пожалуй, это идеальный смартфон для покорения сафари или прогулок по заснеженным просторам Сибири. Заявлена поддержка всех популярных систем навигации, а также поддержка всех актуальных беспроводных технологий, включая NFC. Если у вас ещё остались вопросы, переходите по ссылке, где есть более подробная информация о новом Blackview BV9200.