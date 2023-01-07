По информации Bloomberg, компания IBM впервые за долгие годы уступила своё лидерство по количеству зарегистрированных патентных заявок в США, сократив по итогам прошлого года их количество сразу на 44% до 4743 штук, и заняв второе место после Samsung Electronics, которая в прошлом году подала 8513 патентных заявок в профильное ведомство США.
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Если подобную настойчивость Samsung проявляла ещё с 2017 года, ежегодно подавая более чем по 8000 патентных заявок, то в случае с IBM резкое снижение патентной активности является частью изменений в стратегии компании. Она теперь предпочитает не отвлекать чрезмерно своих инженеров на такую активность, предпочитая сосредоточиться на приоритетных направлениях разработок, коими являются гибридные облачные системы, полупроводники, искусственный интеллект, информационная безопасность и квантовые вычисления.
В любом случае, на протяжении последних 29 лет IBM ежегодно подавала максимальное количество патентных заявок в США, а с 1996 года она заработала на лицензионных отчислениях более $27 млрд. Китайские компании типа TikTok, Tencent и Alibaba в рамках осуществления своей деятельности в США тоже стремительно наращивают патентную активность, поэтому перестановка сил в этой сфере просто неизбежна.