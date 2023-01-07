Редактору сайта AnandTech Райану Смиту (Ryan Smith) пришлось по итогам презентации AMD на выставке CES 2023 взять на себя роль «буквоеда», призывающего устранить неточности в официальной информации о характеристиках представленных на мероприятии мобильных процессоров Ryzen 7040 семейства Phoenix. Оказывается, что в первоначальных версиях документов для прессы этим процессорам приписывалось наличие 32 Мбайт кеш-памяти третьего уровня.
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Подобное изменение по сравнению с предшественниками соответствовало бы двукратному увеличению объёма кеш-памяти, но в действительности он остался прежним — 16 Мбайт, просто в документацию для прессы закралась ошибка, которая к настоящему моменту была исправлена. К слову, это не единственная помарка, допущенная ответственными за подготовку презентаций AMD специалистами. Видимо, нынешний январь принёс слишком много новинок этой марки, поскольку путаться в их описании начали даже представители компании.