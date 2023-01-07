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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Замена штурвала на круглый руль обойдётся владельцам Tesla Model S и Model X в $700
В том случае, если машина со штурвалом уже имеется в наличии.
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Как стало известно вчера, компания Tesla начала предлагать покупателям электромобилей Model X и Model S возможность отказаться от штурвала в качестве основного органа управления в пользу руля традиционной круглой формы, причём при заказе новой машины на сайте производителя такая замена не требовала доплаты, хотя и могла увеличить сроки поставки.

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Источник изображения: Tesla

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Выяснилось, что у Tesla созрело решение и для тех, кто уже располагает электромобилем Model S или Model X со штурвалом, не очень удобным в управлении во многих ситуациях. Таким клиентам компания предлагает заменить штурвал на классический руль за доплату в $700, причём в эту сумму уже включена работа на фирменном сервисе. Правда, подрулевые переключатели в салон машины всё равно не вернутся, поскольку их компания заменила кнопками на ступице руля. Даже переключение режимов работы трансмиссии осуществляется виртуальным ползунком на сенсорном дисплее центральной консоли. Такая вот странная дань техническому прогрессу: сперва покупатели получили сомнительное новшество, а теперь вынуждены платить дополнительные средства за восстановление «статуса кво». Кстати, ждать такой замены придётся до марта текущего года.

#tesla #электромобили tesla #tesla model s #tesla model x #руль
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