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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla была вынуждена вернуть круглый руль в салон Model S и Model X
Им проще управлять машиной, чем штурвалом.
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Когда пару лет назад компания Tesla затеяла рестайлинг электромобилей Model S и Model X, её генеральному директору Илону Маску (Elon Musk) по-прежнему казалось, что до реализации полного автопилота рукой подать, а потому скоро традиционное рулевое колесо с подрулевыми переключателями просто никому не будет нужно. В результате оно в салоне обновлённых Model S и Model X уступило место штурвалу без подрулевых переключателей, а функции последних были перенесены на сенсорные кнопки ступицы самого штурвала.

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Среди новоиспечённых владельцев самых дорогих электромобилей Tesla нашлось немало недовольных степенью удобства управления машиной при помощи штурвала, поскольку прогрессивное передаточное отношение электроусилителя внедрено не было, и в стеснённых условиях маневрировать на такой машине было довольно сложно, поскольку вращать штурвал не так удобно, как руль классической круглой формы. По данным Electrek, в этом месяце Tesla всё же начала предлагать желающим заказать Model S или Model X альтернативу штурвалу в виде круглого руля.

Источник изображения: Tesla

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Такая замена не требует доплаты, но может увеличить сроки ожидания машины. В своё время Илон Маск утверждал, что профиль штурвала за счёт отсутствия верхней части обода улучшает обзорность, но эргономические неудобства в сочетании с отсутствием работоспособной и одобренной властями к использованию версии программного комплекса FSD заставили компанию вернуться к истокам в конкретном вопросе.

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