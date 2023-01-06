Там внутри много чего интересного.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Компания Lenovo совместно с Motorola анонсировала ThinkPhone — первый смартфон из новой линейки устройств. Аппарат действительно создавался в тесной кооперации с Motorola, он всем своим внешним видом свидетельствует о принадлежности к линейке ноутбуков ThinkPad. Новинка позиционируется как смартфон-компаньон, и на это есть свои причины.

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Смартфон ThinkPhone получил 6,6-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой разрешения 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus, он также поддерживает воспроизведение видео формата HDR10+.

ThinkPhone — достаточно защищённый смартфон, его корпус изготовлен в полном соответствии с международными стандартами IP68 и MIL-STD-810H. То есть, устройство можно без боязни уронить с высоты до 1,25 метра (по сути, из кармана одежды) или погрузить в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут.

ThinkPhone оснащён 50-мегапиксельной основной камерой, которая работает в паре со сверхширокоугольной камерой на 13 Мп и датчиком глубины на 2 МП, а также 32-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой автофокусировки.

Другие характеристики представленного устройства:

восьмиядерный процессор Qualcomm 8+ Gen 1 (одно ядро Cortex-X2 с частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 с частотой 2,5 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц);

8 или 12 Гбайт оперативной памяти;

128, 256 или 512 Гбайт памяти накопителя;

аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 68 ВТ и беспроводной зарядки до 15 Вт.

Производитель также рассказал, что смартфон ThinkPhone будет поставляться с предустановленными приложениями Microsoft 365, Outlook и Teams. Принадлежность к линейке ноутбуков ThinkPad тут обуславливается возможностью синхронизации с ними по Wi-Fi, что позволит использовать общий буфер обмена для перемещения файлов между устройствами.

ThinkPhone — устройство, предназначенное для взыскательной публики из корпоративного сегмента. Именно поэтому смартфон обладает целым рядом функций, которые позволяют использовать его в качестве действительно рабочего инструмента.

По заверению самой Motorola, в ThinkPhone есть следующие программные «плюшки»:

Instant Connect — телефон и ПК могут быстро обнаруживать друг друга в одной сети Wi-Fi;

Unified Clipboard — возможность быстро копировать и вставлять текст или последние фотографии, а также видео между устройствами;

Unified Notifications — телефонные уведомления быстро появляются на ПК;

File Drop — перетаскивание файлов между ThinkPhone и ПК;

App Streaming — возможность открыть любое мобильное приложение на ПК;

Advanced Webcam — возможность использования камеры ThinkPhone в качестве веб-камеры для видеовызовов.

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ThinkPhone должен поступить в продажу в ближайшие месяцы, но точной даты, как и точной цены, у нас нет. Аналитики сходятся во мнении, что это будет дорогой аппарат.