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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Декабрь стал лучшим месяцем в истории продаж Sony PlayStation 5
О дефиците практически можно забыть.
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Как сообщает Barron’s, глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) на CES 2023 заявил, что с дефицитом игровых консолей PlayStation 5 почти покончено, и декабрь стал для них самым удачным месяцем с точки зрения объёмов продаж. В целом же за последние семь месяцев компании удалось продать 10 млн экземпляров консолей этого поколения, а всего с момента анонса тираж перевалил за 30 млн штук.

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Источник изображения: Sony

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RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Это неплохая динамика с учётом влияния дефицита полупроводниковых компонентов на способность подрядчиков компании выпускать PlayStation 5 в необходимых рынку количествах. Консоль PlayStation 4 за сопоставимый срок была продана в количестве 36 млн штук. Скорее всего, отложенный спрос на PlayStation 5 позволит Sony быстро нарастить продажи в ближайшие месяцы, если не помешает не самая благополучная макроэкономическая ситуация.

#sony #playstation 5 #playstation 4 #игровые консоли #статистика
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