Как сообщает Barron’s, глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) на CES 2023 заявил, что с дефицитом игровых консолей PlayStation 5 почти покончено, и декабрь стал для них самым удачным месяцем с точки зрения объёмов продаж. В целом же за последние семь месяцев компании удалось продать 10 млн экземпляров консолей этого поколения, а всего с момента анонса тираж перевалил за 30 млн штук.
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Это неплохая динамика с учётом влияния дефицита полупроводниковых компонентов на способность подрядчиков компании выпускать PlayStation 5 в необходимых рынку количествах. Консоль PlayStation 4 за сопоставимый срок была продана в количестве 36 млн штук. Скорее всего, отложенный спрос на PlayStation 5 позволит Sony быстро нарастить продажи в ближайшие месяцы, если не помешает не самая благополучная макроэкономическая ситуация.