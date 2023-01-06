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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Lenovo официально представила Tab Extreme — самый мощный планшет в линейке производителя
На базе Dimensity 9000, поэтому всё серьёзно.
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Компания Lenovo в рамках выставки CES 2023 официально анонсировала планшет Tab Extreme — самый большой и мощный в ассортименте производителя. Предполагается, что новинка должна составить достойную конкуренцию Samsung Galaxy Tab S8 Ultra и Apple iPad Pro 12.9.

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В основу Lenovo Tab Extreme положен SoC MediaTek Dimensity 9000, устройство также оснащено OLED-дисплеем с диагональю 14,5 дюйма и разрешением 3000 x 1876 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 кд/кв.м.

Планшет работает на базе операционной системы Android 13. Компания Lenovo пообещала обновлять устройство вплоть до 16-й версии ОС. Но даже после достижения означенного индекса устройство будет получать обновления безопасности в течение года.

Другие технические характеристики планшета Lenovo Tab Extreme:

  • 12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X;
  • 256 Гбайт памяти накопителя UFS 3.1;
  • порты USB 2.0 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-C;
  • сканер отпечатков пальцев;
  • аккумулятор ёмкостью 12300 мА·ч;
  • сдвоенные камеры 13 Мп (основная) и 5 Мп (фронтальная);
  • акустическая система из 8 динамиков JBL с поддержкой технологии Dolby Atmos;
  • 4 микрофона.
  • габариты устройства — 327,8 х 210,8 х 5,85 мм;
  • масса устройства — 740 граммов, в тандеме со специально созданной для планшета клавиатурой Extreme Keyboard масса увеличивается до 1,5 кг.

Также новый планшет от Lenovo можно укомплектовать фирменным стилусом с распознаванием 4096 степеней нажатия.

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Lenovo Tab Extreme поступит в продажу в Европе в июне текущего года по цене 1300 евро.

#lenovo #планшеты #tab extreme
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