Спрос падает, а конкуренция высока.

Как отмечает Reuters, на этой неделе состоялось уже второе за три месяца снижение цен на электромобили Model Y и Model 3, собираемые на предприятии Tesla в Шанхае. Они подешевели на величину от 6 до 13,5%, и самая доступная версия Model 3 китайской сборки теперь стоит $33 427.

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Источник изображения: Reuters

По сравнению с уровнем цен, присущим этим машинам по состоянию на сентябрь прошлого года, снижение составило от 13 до 24%. Кроссоверы Model Y одновременно собираются на предприятиях в США и Германии, и разница в их стоимости с китайскими экземплярами достигает от 24 до 32%. Китай является крупнейшим рынком электромобилей планеты, поэтому бороться за сохранение своих позиций на нём Tesla готова и с помощью снижения цен. Тем более, что в КНР её уже потеснила с первого места компания BYD.

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Китайское снижение цен на электромобили может быть обусловлено и прекращением действия правительственных субсидий на покупку таких машин гражданами КНР с первого января. Теперь производители готовы компенсировать разницу из собственного кармана, лишь бы потребители не отворачивались от их продукции.