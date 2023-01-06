Это будут гибридные процессоры и графические решения.

Компания GlobalFoundries хоть и выросла в своё время на фундаменте бывших производственных мощностей AMD, стать опорой для дальнейшего развития компании смогла только в рамках относительно узкого ассортимента техпроцессов, поскольку от освоения 7-нм литографии отказалась и ограничилась 12-нм технологией. Как отмечает DigiTimes, до сих пор это не мешало AMD активно сотрудничать с GlobalFoundries в современных условиях, и до 2025 года эффективное взаимодействие компаний сохранится.

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Источник изображения: DigiTimes

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TSMC в силу понятных причин тоже останется ключевым подрядчиком AMD по выпуску полупроводниковых компонентов, а вот относительно новым игроком на этом поле может оказаться Samsung Electronics, которой удалось получить заказы AMD на выпуск 14-нм гибридных процессоров данной марки и некоторого ассортимента графических решений. Судя по всему, дополнительные подробности о сотрудничестве AMD и Samsung станут известны в ближайшие дни. Напомним, что для NVIDIA компания Samsung тоже уже выпускала 14-нм графические решения семейства Pascal.