На протяжении двух предыдущих лет производство полупроводниковых компонентов последовательно било рекорд за рекордом, но теперь перед участниками рынка стоит проблема реализации накопившихся излишков. Как поясняет DigiTimes, контрактные производители чипов не готовы мириться с упавшим уровнем загрузки мощностей, а потому ищут необычные способы его сохранения на близких к текущим значениях.
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Как отмечает тайваньское издание, производители чипов готовы предоставить своим клиентам услугу длительного хранения готовой продукции — при условии, что те не будут отказываться от текущих заказов на выпуск компонентов. Подрядчик просто выделит под хранение продукции клиентов больше площадей. Впрочем, такая мера способна привлечь внимание только определённых категорий клиентов, чья компонентная база не слишком активно эволюционирует с течением времени. Производителям центральных процессоров, например, такая схема не будет особо полезна, ведь они не могут запастись излишними процессорами впрок, поскольку они довольно быстро устаревают морально.