Как уточняет Bloomberg, собственный прогноз Samsung Electronics по величине операционной прибыли за четвёртый квартал оказался даже хуже ожиданий аналитиков, поскольку в нём фигурирует сумма не более $3,4 млрд, соответствующая снижению этого показателя на 69% в годовом сравнении до восьмилетнего минимума. Выручка Samsung в прошлом квартале должна была сократиться на 9% до $55,4 млрд, как ожидают представители компании. Подробный отчёт будет опубликован только в конце января.
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Samsung была вынуждена признать, что бизнес по выпуску микросхем памяти в прошлом квартале принёс компании меньше доходов, чем она рассчитывала, поскольку клиенты продолжали бороться с накопленными излишками продукции. Спрос на смартфоны тоже сокращался на фоне макроэкономических проблем. Сторонние эксперты теперь ожидают, что в первом квартале Samsung может столкнуться с операционными убытками, а от прежних намерений сохранить капитальные затраты на уровне, заявленном в октябре, компания может отказаться. До сих пор Samsung оставалась единственным производителем памяти, который ещё не выразил намерений сократить капитальные затраты в 2023 году.