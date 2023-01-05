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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Каждая вторая проданная в том году Tesla была выпущена в Китае
Только вот сейчас наблюдаются проблемы со спросом.
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Компания Tesla укрупнённо подвела итоги прошлого года на днях, сообщив о выпуске за период 1 369 611 электромобилей и поставке клиентам 1 313 851 штуки из этого количества. Как поясняет Bloomberg со ссылкой на данные официальной статистики, за прошлый месяц Tesla смогла реализовать 55 796 выпущенных в Китае электромобилей, причём пока нет разбивки, какая часть из них была продана на внутреннем рынке, а какая отправилась на экспорт.

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Источник изображения: Tesla

Напомним, предприятие Tesla в Шанхае способно выпускать более миллиона электромобилей в год, но оно простаивало больше недели с 25 декабря, поскольку у компании возникли проблемы с реализацией выпущенной продукции, да и конвейер требовал обслуживания и модернизации. Как ожидается, в конце января шанхайское предприятие Tesla будет простаивать ещё около восьми дней в период местных новогодних каникул. Всего в прошлом году здесь было выпущено 710 865 электромобилей. По сути, 54% проданных компанией машин в прошлом году были выпущены в Китае. Шанхайское предприятие давно стало крупнейшим экспортёром электромобилей этой марки в мире, поставки машин в Европу из Китая продолжаются даже после запуска местного предприятия в Берлине.

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Конкурирующая BYD в прошлом году выпустила 910 000 электромобилей, и на рынке Китая это позволяет ей считаться крупнейшим игроком рынка, хотя в глобальных масштабах по-прежнему лидирует Tesla. Зато китайский конкурент сделал впечатляющий рывок с точки зрения производительности, увеличив объёмы выпуска машин с тяговыми электродвигателями (включая гибриды) с 603 783 штук в 2021 году до 1,86 млн штук в 2022 году. В декабре в Китае было продано 2,43 млн легковых машин всех типов, что на 47% больше, чем в ноябре, причём около 730 тысяч из них имели в составе силовой установки тяговую батарею и электродвигатель. По итогам года ёмкость местного рынка могла вырасти на 1,8% до 20,7 млн автомобилей.

#китай #tesla #электромобили #электромобили tesla #статистика
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