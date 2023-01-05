Только вот сейчас наблюдаются проблемы со спросом.

Компания Tesla укрупнённо подвела итоги прошлого года на днях, сообщив о выпуске за период 1 369 611 электромобилей и поставке клиентам 1 313 851 штуки из этого количества. Как поясняет Bloomberg со ссылкой на данные официальной статистики, за прошлый месяц Tesla смогла реализовать 55 796 выпущенных в Китае электромобилей, причём пока нет разбивки, какая часть из них была продана на внутреннем рынке, а какая отправилась на экспорт.

реклама

Источник изображения: Tesla

Напомним, предприятие Tesla в Шанхае способно выпускать более миллиона электромобилей в год, но оно простаивало больше недели с 25 декабря, поскольку у компании возникли проблемы с реализацией выпущенной продукции, да и конвейер требовал обслуживания и модернизации. Как ожидается, в конце января шанхайское предприятие Tesla будет простаивать ещё около восьми дней в период местных новогодних каникул. Всего в прошлом году здесь было выпущено 710 865 электромобилей. По сути, 54% проданных компанией машин в прошлом году были выпущены в Китае. Шанхайское предприятие давно стало крупнейшим экспортёром электромобилей этой марки в мире, поставки машин в Европу из Китая продолжаются даже после запуска местного предприятия в Берлине.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Конкурирующая BYD в прошлом году выпустила 910 000 электромобилей, и на рынке Китая это позволяет ей считаться крупнейшим игроком рынка, хотя в глобальных масштабах по-прежнему лидирует Tesla. Зато китайский конкурент сделал впечатляющий рывок с точки зрения производительности, увеличив объёмы выпуска машин с тяговыми электродвигателями (включая гибриды) с 603 783 штук в 2021 году до 1,86 млн штук в 2022 году. В декабре в Китае было продано 2,43 млн легковых машин всех типов, что на 47% больше, чем в ноябре, причём около 730 тысяч из них имели в составе силовой установки тяговую батарею и электродвигатель. По итогам года ёмкость местного рынка могла вырасти на 1,8% до 20,7 млн автомобилей.