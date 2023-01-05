Непростой для всей полупроводниковой отрасли 2022 год, как отмечают специалисты DigiTimes Research, сократил капитализацию TSMC на 34,8% до $378,4 млрд, но на расстановку сил по отношению к Samsung Electronics это не повлияло, поскольку корейский конкурент тоже потерял в капитализации 33,1% до $262,8 млрд, сохранив второе место в рейтинге крупнейших азиатских поставщиков по версии данного источника. Toyota Motor заняла третье место с капитализацией $225,7 млрд, которая по итогам прошедшего года сократилась на 24,4%.
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По мнению авторов аналитической записки, TSMC имеет все шансы достичь своей цели по увеличению выручки на 35% по итогам текущего года, а в дальнейшем сможет поддерживать среднегодовые темпы роста выручки на 15-20% и сохранять норму прибыли на уровне более 53%. Компания имеет долгосрочные контракты с ключевыми клиентами и гибко перестраивается под изменяющиеся рыночные условия, поэтому даже при наличии макроэкономической неопределённости может демонстрировать хорошую динамику финансовых показателей.