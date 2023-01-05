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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В четвёртом квартале прибыль Samsung могла упасть до шестилетнего минимума
Это станет понятно к концу текущей недели.
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Предварительные итоги прошлого квартала Samsung Electronics, остающаяся крупнейшим производителем микросхем памяти в мире, подведёт в эту пятницу, но это не мешает опрошенным Reuters аналитикам уже сейчас делать свои прогнозы относительно размера операционной прибыли компании. К слову, в целом этот показатель почти на 50% определяется бизнесом по выпуску памяти, так что общее благополучие корейского гиганта сильно зависит от положения дел на данном рынке. В прошлом году цены на DRAM упали на 40%, цены на NAND снизилась на 14%, так что от итогов четвёртого квартала эксперты не ждут ничего хорошего.

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Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
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RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
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3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Как считают аналитики, операционная прибыль Samsung может опуститься на 58% до $4,62 млрд, что станет худшим результатом за последние шесть лет. Кризис на рынке памяти компания начнёт преодолевать лишь к середине года, поэтому в этом полугодии самое лучшее, на что она может рассчитывать — это выход на безубыточность по реализации микросхем оперативной памяти.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники
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