Это станет понятно к концу текущей недели.

Предварительные итоги прошлого квартала Samsung Electronics, остающаяся крупнейшим производителем микросхем памяти в мире, подведёт в эту пятницу, но это не мешает опрошенным Reuters аналитикам уже сейчас делать свои прогнозы относительно размера операционной прибыли компании. К слову, в целом этот показатель почти на 50% определяется бизнесом по выпуску памяти, так что общее благополучие корейского гиганта сильно зависит от положения дел на данном рынке. В прошлом году цены на DRAM упали на 40%, цены на NAND снизилась на 14%, так что от итогов четвёртого квартала эксперты не ждут ничего хорошего.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Как считают аналитики, операционная прибыль Samsung может опуститься на 58% до $4,62 млрд, что станет худшим результатом за последние шесть лет. Кризис на рынке памяти компания начнёт преодолевать лишь к середине года, поэтому в этом полугодии самое лучшее, на что она может рассчитывать — это выход на безубыточность по реализации микросхем оперативной памяти.