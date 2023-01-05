В разгар пандемии поставщикам кремниевых пластин, из которых изготавливаются полупроводниковые компоненты, доставалось немало критики от участников рынка, поскольку выяснилось, что существующих объёмов снабжения этим видом заготовок не хватает для насыщения спроса. Теперь же, как отмечает DigiTimes, тайваньская компания GlobalWafers сталкивается с просьбами клиентов пересмотреть условия долгосрочных контрактов на поставку кремниевых пластин, поскольку клиентам они уже не нужны в прежних объёмах.
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Почти половина клиентов компании была бы не против внести соответствующие корректировки, как утверждает источник. Это касается в равной мере контрактов на поставку кремниевых пластин типоразмера 200 мм и пластин диаметром 300 мм. На какие уступки готова пойти GlobalWafers, не уточняется, ведь ещё недавно эти клиенты умоляли её увеличить объёмы выпуска продукции и расширить производственные мощности.