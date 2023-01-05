Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Покупатели кремниевых пластин GlobalWafers начали требовать пересмотра контрактов из-за излишков на складах
Им не угодишь.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

В разгар пандемии поставщикам кремниевых пластин, из которых изготавливаются полупроводниковые компоненты, доставалось немало критики от участников рынка, поскольку выяснилось, что существующих объёмов снабжения этим видом заготовок не хватает для насыщения спроса. Теперь же, как отмечает DigiTimes, тайваньская компания GlobalWafers сталкивается с просьбами клиентов пересмотреть условия долгосрочных контрактов на поставку кремниевых пластин, поскольку клиентам они уже не нужны в прежних объёмах.

реклама

Источник изображения: AFP

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Почти половина клиентов компании была бы не против внести соответствующие корректировки, как утверждает источник. Это касается в равной мере контрактов на поставку кремниевых пластин типоразмера 200 мм и пластин диаметром 300 мм. На какие уступки готова пойти GlobalWafers, не уточняется, ведь ещё недавно эти клиенты умоляли её увеличить объёмы выпуска продукции и расширить производственные мощности.

#полупроводники #кризис #кремниевые пластины
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google и Oppo могут оказаться среди клиентов TSMC в сегменте техпроцессов тоньше 5 нм
В четвёртом квартале прибыль Samsung могла упасть до шестилетнего минимума
К 2024 году Dell прекратит использовать чипы китайского производства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
29
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
128
В США строят новые десантные корабли класса Америка
21
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
9
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
11
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
5
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
4
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
9
Главные игры января 2023 года
+

Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
11:48
Ну многие играют в одну игру годами и им норм)) А так я КС.Го привел в том плане, что обычный райзен 5800х в кс.го быстрее 5800х3д. За счёт частоты. Поэтому и говорю что буст маловатый. Но в любом сл...
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
FelsheR-BAN100550
11:46
Игорь нет, но вы берите видюхи в регарде!))
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
Эовейн Триада
11:45
Там же 2 чиплета, один с высокой частотой, другой с низкой и доп кэшем, прикол же в том, что кэш только в одном из чиплетов.
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
Johan_888
11:44
Корпус под стать антуражу.
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
VVi3ard
11:43
Мой второй терабайтник спустя 1.5 года имеет 130тб считанных и 20 Тб записанных данных, что даже при twb в 100 tb всего 20% ресурса. Умирают китайские ссд в бомж сборках с 8 Гб памяти и 256гб дешман...
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
Kasyan
11:42
Так она упала или нет?!
В четвёртом квартале прибыль Samsung могла упасть до шестилетнего минимума
Jean
11:42
Мда, за такую цену оно точно не нужно. Тыс 15 если скинуть, то еще можно было подумать.
RTX 4070 Ti оказалась лучшей видеокартой для игр в 1440p по версии WccfTech
Kasyan
11:41
Приплюсуй сюда ещё 20 млн.апу Xbox Series S/X.
Sony удалось продать 30 миллионов консолей PlayStation 5
Jean
11:40
В том то и дело, что поддержанная. Кому она нужна после очередного витка майнинга?
RTX 4070 Ti оказалась лучшей видеокартой для игр в 1440p по версии WccfTech
Jean
11:39
"и потребление 200-250W" Тут уж загнули. 285W не хотите?
RTX 4070 Ti оказалась лучшей видеокартой для игр в 1440p по версии WccfTech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем