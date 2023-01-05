Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Western Digital снова тянет руки к активам Kioxia
Впервые тема была поднята в 2021 году, но потом как-то затихла.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Выделенный в 2018 году из состава Toshiba бизнес по производству твердотельной памяти сейчас принадлежит консорциуму инвесторов и осуществляет деятельность под именем Kioxia, но совместное предприятие с американской Western Digital Corporation сохранилось и успешно функционирует. По данным Bloomberg, в конце прошлого года WDC возобновила переговоры о покупке Kioxia, хотя впервые такую заинтересованность она проявила ещё в 2021 году.

реклама

Источник изображения: Western Digital Corporation

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Если компании объединятся, то будут представлены на фондовом рынке под общей «вывеской», по имеющимся слухам. В 2021 году сумма сделки оценивалась в $20 млрд, но теперь капитализация всей Western Digital едва превышает $10 млрд, поэтому текущие цены, фигурирующие в переговорах, наверняка окажутся ниже. Вернуться за стол переговоров стороны могли из-за плачевного состояния рынка твердотельной памяти, который вот уже несколько месяцев страдает от перепроизводства продукции. Сообща компаниям будет проще противостоять лидеру рынка в лице Samsung Electronics.

#western digital #сделка #kioxia #слияние
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Japan Display смогла продать китайское подразделение по более выгодной цене
Сделке по выкупу акций Toshiba не суждено состояться в этом году
Infineon готова тратить миллиарды евро на покупку нужных компаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
44
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
28
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
119
В США строят новые десантные корабли класса Америка
21
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
9
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
9
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
5
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
9
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
4

Сейчас обсуждают

Vse_putem
09:59
На и даром не нужны эти гей выставки)))))
Россию не пустили на крупнейшую технологическую выставку CES 2023
Vse_putem
09:58
Да это хохол наверное, они до сих пор в каменном веке живут))))))))
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
Serezhka
09:57
Я не фанат какого-либо лагеря, но на протяжении последних нескольких лет я клюю на это выражение АМД-хомяков что "Нвидиа дороже и медленнее" и покупаю очередную АМД, потом пару недель плююсь и иду пок...
Какие видеокарты геймеры из РФ покупали чаще всего 5 января 2023 года – AMD в списках не значится
Kasyan
09:55
Кстати говоря, наши немного намекнули америкашкам чем это кончиться для них нагнетание обстановки, в итоге кондишка взорвалась на базе США. Тут же Лавров получил по закрытым каналам сообщение от США, ...
В США допустили отправку новых пусковых установок HIMARS на Украину
Ezdiumno ru
09:55
Да, этих уродов послушать-почитать, так России уже почти не существует... Доллар по 200, экономика в клочьях, страна в развалинах и т.д. У них только укра процветает и богатеет... :))
В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
Дмитрий
09:53
Прилипли к этим широкоформатникам. как мёдом намазали. а олед 32 дюйма нормальных так и нет. встроенный экран в подставку ну всё экран засунули в экран. 🤣 в водянку экран. в блок питания экран. ...
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
Ezdiumno ru
09:52
Один из немногих разумных постов!
В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
unhurtable
09:52
У Украины не было ядерного потенциала от слова совсем, все стратегическое имело программы и управление с Москвы, тактика, да, была и то какое к ней отношение Украина имеет, 30 лет было чтоб что-то соз...
За сутки армия РФ уничтожила 4 американские РСЗО HIMARS и 4 чешские РСЗО RM-70 Vampire
jugador
09:52
Снимать 120ватт с 32 и 5 нм это не одно и тоже. В случае с последними тут и за 100$ кулеры уже не всегда держат макс.буст, если верить обзорщикам на трубе.
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
Kasyan
09:51
Как льготы закончатся, так владельцы охренеют от цен за электричество для электрокаров.
В Норвегии в 2022 году было продано в 4 раза больше электромобилей, чем авто с ДВС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем