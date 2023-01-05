Выделенный в 2018 году из состава Toshiba бизнес по производству твердотельной памяти сейчас принадлежит консорциуму инвесторов и осуществляет деятельность под именем Kioxia, но совместное предприятие с американской Western Digital Corporation сохранилось и успешно функционирует. По данным Bloomberg, в конце прошлого года WDC возобновила переговоры о покупке Kioxia, хотя впервые такую заинтересованность она проявила ещё в 2021 году.
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Если компании объединятся, то будут представлены на фондовом рынке под общей «вывеской», по имеющимся слухам. В 2021 году сумма сделки оценивалась в $20 млрд, но теперь капитализация всей Western Digital едва превышает $10 млрд, поэтому текущие цены, фигурирующие в переговорах, наверняка окажутся ниже. Вернуться за стол переговоров стороны могли из-за плачевного состояния рынка твердотельной памяти, который вот уже несколько месяцев страдает от перепроизводства продукции. Сообща компаниям будет проще противостоять лидеру рынка в лице Samsung Electronics.