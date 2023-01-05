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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD представила мобильную графику с архитектурой RDNA 3
Она появится в игровых ноутбуках в ближайшие месяцы.
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По большому счёту, спектр новинок AMD в сфере дискретной графики, которые были представлены на CES 2023, свёлся к четырём моделям мобильных видеокарт, которые предлагают от 28 до 32 вычислительных блоков с архитектурой RDNA 3 и все оснащаются 8 Гбайт памяти типа GDDR6 с 128-разрядной шиной.

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Источник изображения: YouTube, AMD

Если Radeon RX 7600M XT может похвастать настраиваемым значением TDP от 75 до 120 Вт, то младший Radeon RX 7600M ограничивается значением не более 90 Вт. Аналогичным образом, если Radeon RX 7700S располагает значением TDP до 100 Вт, то Radeon RX 7600S довольствуется 75 Вт.

Источник изображения: AMD

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В подборке игр при разрешении 1080p новый Radeon RX 7600M XT оказывается в среднем на 26% быстрее своего предшественника, в случае с Radeon RX 7700S прогресс достигает уже 29%. Собственно, AMD сравнивает быстродействие Radeon RX 7600M XT и GeForce RTX 3060 в версии с 6 Гбайт памяти, также указывая на превосходство своего решения на 26% в среднем. Игровые ноутбуки на основе перечисленных новинок AMD начнут появляться в текущем квартале и получать более широкое распространение в первом полугодии.

#amd #игровые ноутбуки #rdna 3 #amd radeon rx 7600 xt #radeon rx 7600
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