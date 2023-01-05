Он содержит не менее тринадцати чиплетов, не считая микросхем памяти.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Мероприятие AMD на выставке CES 2023 оказалось довольно затянутым, поскольку на сцену были приглашены представители различных партнёров компании, а вот реальные образцы новинок физически демонстрировались только в двух случаях: Лиза Су (Lisa Su) показала публике мобильный процессор семейства Ryzen 7040 и ускоритель вычислений Instinct MI300, о котором много говорилось ранее. На CES 2023 глава AMD заявила, что этот ускоритель стал самым сложным чипом из когда-либо созданных компанией.

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Источник изображения: YouTube, AMD

Действительно, 146 млрд транзисторов распределились по девяти 5-нм кристаллам и четырём 6-нм кристаллах, которые расположились друг на друге в окружении микросхем памяти типа HBM3 совокупной ёмкостью 128 Гбайт. Данное решение сочетает 24 процессорных вычислительных ядра Zen 4 и архитектуру CDNA 3, имеющую «графические» корни.

Источник изображения: YouTube, AMD

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Образцы Instinct MI300 уже функционируют в лабораториях AMD, и клиенты начнут получать товарные экземпляры во второй половине текущего года. Ускоритель будет применяться как в системах искусственного интеллекта, так и в высокопроизводительных серверных системах иного назначения.