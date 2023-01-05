Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD продемонстрировала на CES 2023 чип, содержащий 146 млрд транзисторов
Он содержит не менее тринадцати чиплетов, не считая микросхем памяти.
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Мероприятие AMD на выставке CES 2023 оказалось довольно затянутым, поскольку на сцену были приглашены представители различных партнёров компании, а вот реальные образцы новинок физически демонстрировались только в двух случаях: Лиза Су (Lisa Su) показала публике мобильный процессор семейства Ryzen 7040 и ускоритель вычислений Instinct MI300, о котором много говорилось ранее. На CES 2023 глава AMD заявила, что этот ускоритель стал самым сложным чипом из когда-либо созданных компанией.

реклама

Источник изображения: YouTube, AMD

Действительно, 146 млрд транзисторов распределились по девяти 5-нм кристаллам и четырём 6-нм кристаллах, которые расположились друг на друге в окружении микросхем памяти типа HBM3 совокупной ёмкостью 128 Гбайт. Данное решение сочетает 24 процессорных вычислительных ядра Zen 4 и архитектуру CDNA 3, имеющую «графические» корни.

Источник изображения: YouTube, AMD

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Образцы Instinct MI300 уже функционируют в лабораториях AMD, и клиенты начнут получать товарные экземпляры во второй половине текущего года. Ускоритель будет применяться как в системах искусственного интеллекта, так и в высокопроизводительных серверных системах иного назначения.

#amd #instinct mi300 #cdna 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперты CFRA убеждены, что спрос на игровые видеокарты AMD в следующем году будет расти
Серверный рынок в следующем году сохранит потенциал роста, а вот на рынке ПК ожидается спад на 10%
В ближайшие пару лет AMD продолжит укреплять свои рыночные позиции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
35
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
44
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
28
ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене
118
В США строят новые десантные корабли класса Америка
21
Сравниваю цены на офлайн и онлайн маркетплейсах и магазинах
9
О блокчейне просто и понятно - с картинками и большими буквами
9
Обзор смартфона itel Vision 3 Plus – огромный экран, ёмкий аккумулятор и низкая цена
5
От Doge до Drake, вот 10 интернет-моментов, которым в 2023 году исполнится 10 лет
9
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
3

Сейчас обсуждают

Abdul Zahir Alypkachev
07:58
Не получил бы и не получит ничего если раздолбать все Мосты, порты, аэродромы вместе с охраняющими их жидоолигархами.
Украина получит американские ракеты ATACMS с дальностью 300км в 2023 году
Никита Суязов
07:57
Он даже украинцем не был и родился в польской деревушке Угринов.
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
Владимир Несменяемый
07:54
Планы были не проводить депенсинизацию и частичную мобилизацию тоже )))
16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
ахахаxа
07:52
щас украину дочистят от полсотни стран
На Украине угрожают российской армией под Берлином, если Германия не отгрузит дли Киева Леопарды
Никита Суязов
07:49
В таком случае они не имеют право делать игры про Россию. Россия - правоприемница СССР, следовательно делая игру про СССР, они делают её про Россию. Надо им запретить и в Твиттере их забанить, детей м...
Стало известно, разработчики из каких стран участвуют в работе над Atomic Heart — России в списке нет
FelsheR-BAN100550
07:42
Ты же фантик - побежишь и купишь как миленький!))
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
San Sanich
07:42
Рекомендовать Palit с их оловянной чумой, да ещё за оверпрайс из ситилинка. Утверждение про 1630 вообще смех, оно (не она, так как карточка именно что оно) слабее 1050Ti (!)
Недорогие геймерские видеокарты NVIDIA подешевели после Нового года – GeForce RTX 3050 скинула 13%
FelsheR-BAN100550
07:41
Тут 5600х не знаешь чем остудить, а новый 3д с 120 вт?)) Спасибо, но нет.
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
ахахаxа
07:41
какой то криворожский бред написан.В вашингтон,в белый дом,сразу полетят ракеты,если вдруг чё
Украинская разведка: Россия разместила на территории Белоруссии ядерное оружие
Дмитрий
07:40
ну каждому своё. мне 32 дюйма и 4к нравится. Ибо в интернете сидеть приятнее, шрифты более гладкие, мелкие картинки более четкие. даже если на нем врубить 2к разницы не заметишь особо в играх. да...
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем