Опрошенные Nikkei Asian Review отраслевые эксперты убеждены, что избыток чипов на одних направлениях сохранится до второго полугодия, но при этом автомобильный рынок будет страдать от их дефицита на протяжении всего наступившего года. Подобный перекос станет самым сильным за последние 13 лет, как в прошлом месяце отметил руководитель Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra).
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Кризис перепроизводства в сегменте смартфонов не минует до четвёртого квартала текущего года, а в сегменте ПК «дно» будет пройдено в третьем квартале. Быстрее всего с излишками компонентов удастся справиться серверному сегменту — уже по итогам текущего квартала. В автомобильном сегменте доминируют компоненты, выпущенные по зрелым литографическим технологиям, и объёмы их выпуска до сих пор не успевают за уровнем спроса. В новых моделях автомобилей используется гораздо больше полупроводниковых компонентов, и это тоже способствует сохранению разрыва. Популярность электромобилей усугубляет ситуацию в отрасли, поскольку в среднем одна машина на электротяге содержит чипов на совокупную сумму $1600 против $500 для автомобиля с ДВС. Предложению в автомобильном сегменте удастся догнать спрос лишь к 2024 году, как считают некоторые автопроизводители.