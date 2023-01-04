И это в лучшем случае.

Непростой для всей полупроводниковой отрасли 2022 год не унёс с собой все проблемы. По мнению опрошенных ресурсом DigiTimes участников рынка, в наступающем году производителям ноутбуков тоже не следует рассчитывать на его быстрое восстановления. Если спрос на ноутбуки и вырастет, по их мнению, то случится это не ранее второго полугодия.

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Источник изображения: DigiTimes

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Два года пандемии сформировали слишком большой объём поставок ноутбуков, чтобы от излишков удалось избавиться в сжатые сроки. В текущем полугодии, по всей видимости, рынок будет приходить в нормальное состояние. Не факт, что по итогам текущего года удастся продать столько же ноутбуков, как и в прошлом. Некоторые эксперты советуют рассчитывать на некоторое снижение объёмов реализации, измеряемое как минимум единицами процентов.