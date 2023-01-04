Не в буквальном смысле, конечно же.

Серия заявлений, которые на CES 2023 сделала NVIDIA, включала и анонс доступности облачного игрового сервиса GeForce NOW для автомобилей, оснащённых бортовыми развлекательными системами под управлением Android, а также любыми другими устройствами, позволяющими запускать этот сервис в браузере. В конце концов, раз уж GeForce NOW ранее работал на смартфонах и хромбуках, то его адаптация к бортовым системам автомобилей была лишь вопросом времени.

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Источник изображения: NVIDIA

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Пока совместимость с GeForce NOW готовы обеспечить Hyundai, BYD и Polestar, но в будущем поддержка наверняка будет расширена. Пользователям в автомобилях будет доступно свыше 1500 игр, причём более 1000 из них позволят управлять процессом при помощи джойстиков и манипуляторов. Седокам переднего ряда будет разрешено играть во время стоянки или зарядки, если речь идёт об электромобилях, а пассажиры заднего ряда при наличии отдельных мониторов смогут играть даже во время движения.